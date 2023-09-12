الأرصاد تكشف علاقة الرائحة الكريهة المنتشرة بالجو بالإعصار دانيال.. فيديو

رائحة كريهة سيطرت على طقس البلاد خلال الساعات الماضية، ولاحظها العديد من المواطنين في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الأرصاد الجوية قدوم الإعصار دانيال الذي أدى لخسائر كارثية في الأرواح والممتلكات في ليبيا، وبحسب الهيئة فإن الإعصار حجب أشعة الشمس ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل غير مسبوق على نقيض الأيام الماضية التي اتسمت بموجة من الحرارة لا تطاق.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن الرائحة الكريهة المنتشرة بالجو لا علاقة لها بالعاصفة دانيال، فيما أكد محمود الميقاتى، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قائلًا:"لا يوجد أي علاقة بين موجة الطقس الحالية العاصفة دانيال والرائحة التي يقول البعض إنها منتشرة، وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة في مصر حتى غدًا الأربعاء".

انخفاض در جات الحرارة:

وأضافت غانم، أن اليوم شهد انخفاضًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، حيث انخفضت درجة الحرارة لـ6 درجات مرة واحدة، وذلك بسبب المنخفض الجوي الذي سببته العاصفة دانيال.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يوجد أضرار خطيرة من العاصفة دانيال، كما أن السواحل الشمالية شهدت سقوط أمطار متوسطة لم تؤثر على حركة المرور، بالإضافة إلى سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية في محافظات “المنوفية، البحيرة، القليوبية”.

وتابعت: “سوف تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة غدًا الأربعاء على السواحل الشمالية، ومحافظات ”الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، القاهرة الكبرى، شمال البلاد"، بالإضافة إلى تلاشي الأتربة والرمال المثارة، مع وجود سرعة لنشاط الرياح تصل إلى 35 كم في الساعة تلطف من حرارة الجو.

وأوضحت منار غانم، أن يوم الخميس المقبل سوف يشهد انتهاء المنخفض الجوي، وبالتالي تنتهي العاصفة دانيال دون وجود أي تأثير سلبي على المحافظات التي ضربتها العاصفة.