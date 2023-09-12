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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر أمس

فيلم وش فى وش
فيلم وش فى وش

حصد فيلم "وش فى وش"، إيرادات بلغت 513,172 جنيه في شبال التذاكر آخر ليلة، والذى يقوم ببطولته العديد من النجوم ومشاهير الفن.

فيلم وش فى وش

أبطال فيلم وش في وش

فيلم "وش في وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

فيلم وش فى وش

ويعرض حاليًا فى السينمات إلى جانب "وش فى وش" أفلام "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى وإخراج كريم العدل، و"خمس جولات" بطولة آدم الشرقاوى ونور النبوى وماجد المصرى، و"مرعى االبريمو" بطولة محمد هنيدى وغادة عادل وسعيد حامد، و"ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللى كريم وإخراج ماندو العدل، و"البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل وإخراج عصام نصار.

إضافة إلى أفلام عيد الأضحى المستمر عرضها وهى "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور، كريم محمود عبد العزيز وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وباسم سمرة وإخراج حسين المنباوى، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، كما يعرض أفلام "تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وإخراج سارة وفيق.

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الجريدة الورقية