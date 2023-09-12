الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم العميل صفر.. حصيلة إيرادته بشباك التذاكر مساء أمس

فيلم العميل صفر
فيلم العميل صفر

حقق فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى أمس الإثنين، إيرادات بلغت 578 ألفًا و806 جنيهات في دور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم العميل صفر

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم العميل صفر

ويخوض أكرم حسنى تجربة البطولة المطلقة لأول مرة فى السينما من خلال فيلم "العميل صفر"، وذلك بعدما حقق عدة نجاحات فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم أفلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022.

 

وأكد النجم أكرم حسنى، فى تصريحات سابقة له، أنه يعتبر فيلمه الجديد "العميل صفر" من أقرب الأعمال إلى قلبه، مضيفا أن الفيلم يحمل عددا من مشاهد الأكشن والكوميدي، مشيرا إلى أن أبطال العمل بذلوا مجهودا كبيرا في تصويره، مؤكدًا: "أنا شخصيا استمتعت بالعمل معهم".

txt

رامي عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي 29 سبتمبر

txt

ميرهان حسين تكشف السبب الحقيقي خلف كواليس إعلان اعتزالها المفاجئ (شاهد)

txt

لقاء الخميسي عضو الهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة

txt

نيللي كريم تخوض السباق الدرامي في رمضان بمسلسل "فراولة" الكوميدي

txt

ركين سعد تكشف لحظات كواليس تحضيرات مشهد الحريق في "سفاح الجيزة"

txt

كريم فهمي يمازح شقيقه على خطى مسلسل "سفاح الجيزة": عملي العشا

txt

كارول سماحة تنهي جدل بوستر كليبها "نسخة مني": الحمد الله زوجي متفهم

txt

رباب ممتاز تعود مجددًا للأدوار الشعبية بشخصية "نوسة" في فيلم أنا وابن خالتي

txt

فيلم "أولاد حريم كريم".. حصيلة الإيرادات فى آخر ليلة عرض

txt

فيلم العميل صفر.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

مواد متعلقة

رامي عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي 29 سبتمبر

ميرهان حسين تكشف السبب الحقيقي خلف كواليس إعلان اعتزالها المفاجئ (شاهد)

لقاء الخميسي عضو الهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة

نيللي كريم تخوض السباق الدرامي في رمضان بمسلسل "فراولة" الكوميدي

ركين سعد تكشف لحظات كواليس تحضيرات مشهد الحريق في "سفاح الجيزة"

كريم فهمي يمازح شقيقه على خطى مسلسل "سفاح الجيزة": عملي العشا

كارول سماحة تنهي جدل بوستر كليبها "نسخة مني": الحمد الله زوجي متفهم

رباب ممتاز تعود مجددًا للأدوار الشعبية بشخصية "نوسة" في فيلم أنا وابن خالتي
الجريدة الورقية