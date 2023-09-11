الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رباب ممتاز تعود مجددا للأدوار الشعبية بشخصية "نوسة" في فيلم أنا وابن خالتي

رباب ممتاز
رباب ممتاز

أوضحت الفنانة رباب ممتاز خلال تصريحاتها، حول تواصل تصوير فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة سيد رجب وبيومى فؤاد، مشيرة عن الشخصية التي تلعبها في الفيلم " بإنها تقدم دور سيدة شعبية لعوب".

 رباب ممتاز 

كشفت رباب ممتاز خلال تصريحها، عن تفاصيل دورها، قائلة: "إنها تقدم دور سيدة شعبية لعوب، اسمها "نوسة" تعيش في الحارة التي يسكن بها أبطال الفيلم وتدور بها الأحداث، وتحاول إغواء المدرس الذي يعطي ابنها دروس خصوصية".

 رباب ممتاز 

أبطال فيلم "أنا وابن خالتي"

وفيلم "أنا وابن خالتي" من بطولة سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادي مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

 رباب ممتاز 

أحداث فيلم "أنا وابن خالتي"

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته.

 رباب ممتاز 

مسلسل "حكايات جروب الماميز"

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال رباب ممتاز كان حكاية "جروب الماميز".

 

مسلسل "حكايات جروب الماميز"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين بن داود وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

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الجريدة الورقية