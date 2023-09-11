لقاء الخميسي عضو الهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة

انضمت الفنانة لقاء الخميسي للهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، تضم اللجنة المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان ، والفنانة صفية العمري والفنان لطفي لبيب والفنان إيهاب فهمي.

لقاء الخميسي

تبدأ الدورة السادسة للمهرجان في أول أكتوبر المقبل وتستمر حتى الخامس من نفس الشهر.

أبطال مسلسل "إجازة مفتوحة"

من ناحية اخري، يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في بطولة مسلسل "إجازة مفتوحة" مع شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل وغيرهم نخبة من النجوم.

المسلسل عرض في عام 2021 وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

لقاء الخميسي

أحداث مسلسل "إجازة مفتوحة"

تدور أحداث المسلسل حول زوج يتعرض لأزمة في عمله ويفصل منه ويضطر للجلوس في المنزل فتتبدل الأدوار حيث يقوم هو بكل مسؤوليات المنزل وتقوم زوجته بالإنفاق.

لقاء الخميسي

كما شاركت في مسلسل "ضد الكسر" والذي عرض في موسم رمضان عام 2021، المسلسل من بطولة نيللي كريم، محمد فراج وغيرهم نخبة من النجوم ومن تأليف عمرو الدالي ومن إخراج أحمد خالد.