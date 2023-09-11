كريم فهمي يمازح شقيقه على خطى مسلسل "سفاح الجيزة": عملي العشا

أثار الفنان كريم فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي جدلا بعدما مازحه، وعلق على شخصية السفاح التي يقدمها في مسلسل "سفاح الجيزة" بطريقته الخاصة.

كريم فهمي وأحمد فهمي

شارك كريم فهمي عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي على صورته وهو يتناول العشاء مع شقيقه خلال قضائهما الإجازة في نوبيع.

أشار كريم فهمي قائلا: "هو قالي تعالى ناكل وعملي العشا" مع وضع وجه حزين، في إشارة منه للشخصية التي يقدمها أحمد فهمي في المسلسل حيث يظهر السفاح يحب الطهو ودائما ما يقوم بإعداد صينية بطاطس بعد إتمام جريمته.

كريم فهمي وأحمد فهمي

وكان أحمد فهمي تلقى دروسا في الطبخ من أجل الاستعداد لشخصيته في مسلسل "سفاح الجيزة" حيث يظهر في الحلقات يعد الطعام.

من ناحية أخرى، أعلن أحمد فهمي عن مسابقة لجمهوره ومتابعي أحدث أعماله، مسلسل "سفاح الجيزة"، المعروض حاليا عبر منصة شاهد vip.

كريم فهمي وأحمد فهمي

ونشر أحمد فهمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو أحد مشاهده في مسلسل "سفاح الجيزة"، وكتب معلقا عليه: "نفسك تكسب صينية بطاطس سفاح الجيزة في المسلسل جاوب على سؤال المسابقة وقولنا يا تري إيه اللي هيحصل لجابر في آخر حلقة".

مسلسل سفاح الجيزة

أبطال مسلسل "سفاح الجيزة"

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

مسلسل سفاح الجيزة

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مشاركته في مسلسل "الكتيبة 101" الذي يؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.، وعرض في رمضان 2023.

مسلسل "أزمة منتصف العمر"

كما عرض له عبر منصة "شاهد vip" مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي ضم مجموعة من نجوم الفن وأبرزهم ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، وشدي الشامى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول وقوع سيدة كبيرة بالسن في حب زوج ابنة زوجها.