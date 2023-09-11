نيللي كريم تخوض السباق الدرامي في رمضان بمسلسل "فراولة" الكوميدي

استقرت الفنانة نيللي كريم على مسلسل بعنوان "فراولة" لتخوض به سباق دراما رمضان القادم، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية، التي تعود من خلاله بعد غياب أربع سنوات عن الكوميديا منذ أن قدّمت مسلسل "بـ100 وش" مع الفنان آسر ياسين.

نيللي كريم

أوضح مصدر من داخل العمل أن نيللي كريم بدأت التحضير مع صنّاع العمل لاختيار فريق العمل وباقي أبطاله استعدادا لبدء التصوير مطلع تشرين الأول "أكتوبر" القادم.

نيللي كريم



مسلسل "فاتن أمل حربي"

وعن الأخبار التي انتشرت حول لعب الفنان شريف سلامة دور البطولة أمام نيللي كريم، خاصة بعد النجاح الذي حققاه معا في مسلسل "فاتن أمل حربي"، كشف المصدر أنه لم يتم بعد تسمية باقي أبطال المسلسل، ولم تُعرض البطولة الرجالية أمام نيللي علي أي فنان حتى الآن، وكل ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

نيللي كريم

مسلسل "فراولة"

وتدور أحداث مسلسل "فراولة" لنيللي كريم في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من إنتاج أحمد الدسوقي، وجارٍ التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل.