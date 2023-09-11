رامي عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي 29 سبتمبر

يستعد الفنان رامى عاشور لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوى يوم 29 شهر سبتمبر الجاري، وتعد الأولى له في مصر ويقدم من خلالها عدد من المفاجآت.

رامى عاشور

أوضح رامي عاشور إلى أنه متحمس بشكل كبير لخروج حفله في أفضل شكل، وأن يكون حفلا مبهجا لكل الجمهور الذى يحرص على التواجد بالحفل.

أغنية "توكسيك"

وطرح مؤخرا رامى عاشور، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "توكسيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع أندرو منير.

رامى عاشور

وتقول مطلع الأغنية:

شوفت منك كتير شوفت فصيلتك معروفة مش سالكة شخصية توكسيك، بتشوق كل الناس فبيبقوا ملكك بتحاولى مع مين لا أنا بعدك.

وكان الفنان رامى عاشور، طرح مؤخراً أغنية بعنوان "هضحك برضو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان وتوزيع إسلام رفعت

واحترف رامي عاشور لعب الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش 3 مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

في أبريل عام 2019 أعلن رامى عاشور أسطورة الإسكواش المصري اعتزاله اللعب بشكل نهائى مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له العودة للتألق داخل القفص الزجاجى .