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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ركين سعد تكشف لحظات كواليس تحضيرات مشهد الحريق في "سفاح الجيزة"

ركين سعد
ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد لقطات من كواليس أهم المشاهد في الحلقة الخامسة من مسلسل "سفاح الجيزة" والتي يكتشف فيها حقيقة ما حدث لها.

ركين سعد

بدت ركين سعد في كواليس التحضير للمشهد عندما يتم ربط قدمها حتى لا تستطيع الحركة، ثم يتم إشعال النيران، تظهر وملابسها متسخة وشعرها غير مرتب استعدادا لتصوير.

ركين سعد

ركين سعد

من ناحية أخرى، خلال أحداث الحلقة نكتشف أن "محي" اختطف "زينة" وحبسها في مكان بعيد وما كنا نراه من رومانسية بينهما كانت مجرد خيالات لديه، وأنها طوال الوقت تخاف منه وتحاول الهرب لكنها تفشل.

ركين سعد
ركين سعد

وتصل الشرطة إلى مكان احتجاز "زينة" ويحاول "محي" أخذها والهرب معها لكنها ترفض فيقوم بحرق المنزل، وتصل الشرطة في الوقت المناسب ويتم إنقاذها لتحكي عن كل شيء مرت به.

ركين سعد

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.

ركين سعد

يذكر أن ركين سعد عرض لها مؤخرا الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" عبر منصة Watch it، ومكون من عشر حلقات على غرار الجزء الأول.

ركين سعد

المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل ، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم و مينا النجارو إيفا وسارة عبدالرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام.

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الجريدة الورقية