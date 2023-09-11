عاجل
قناة السويس روح العالم والممر البديل ارموه وراء الظهر.. رد رسمي يحسم الجدل مواعيد مباريات بيراميدز للموسم الجديد 2023_2024 منتخب الجزائر يهزم ليبيا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ميرهان حسين تكشف السبب الحقيقي خلف كواليس إعلان اعتزالها المفاجئ (شاهد)

ميرهان حسين
ميرهان حسين

أوضحت الفنانة ميرهان حسين خلال تصريحاتها، حول السبب الذي دفعها لإعلان اعتزالها الفن في يونيو الماضي، موجهةً رسالة شكر الى جمهورها على مساندتها بعد قرار الاعتزال.

ميرهان حسين 

ميرهان حسين تكشف السبب الحقيقي خلف كواليس إعلان اعتزالها

تابعت ميرهان حسين: "أشكر جمهوري على مساندته لي، وردّ فعلهم على خبر اعتزالي فرّحني جداً"، مشيرة: "قرار اعتزالي كان بسبب الإحباط ولسه بتعافى منه وكنت عايزة أبعد شوية عن كل حاجة".

من ناحية اخري، أعلنت ميرهان حسين مؤخراً اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ابتعدت عن الأضواء والسوشيال ميديا على غير عادتها.

ميرهان حسين 

أضافت ميرهان حسين: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتّر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني، سلام".

أنهت ميرهان حسين حديثها: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا يقدّروني، تعبت لذلك أعتزل".

ميرهان حسين 

آخر أعمال ميرهان حسين 

يُذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين الفنية، مسلسل "الونش" الذي عُرض بداية العام الحالي، وشاركت في بطولته الى جانب الفنانين: محمد رجب ومحمود عبد المغني ومنة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

txt

لقاء الخميسي عضو الهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة

txt

نيللي كريم تخوض السباق الدرامي في رمضان بمسلسل "فراولة" الكوميدي

مواد متعلقة

لقاء الخميسي عضو الهيئة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة

نيللي كريم تخوض السباق الدرامي في رمضان بمسلسل "فراولة" الكوميدي

ركين سعد تكشف لحظات كواليس تحضيرات مشهد الحريق في "سفاح الجيزة"

كريم فهمي يمازح شقيقه على خطى مسلسل "سفاح الجيزة": عملي العشا

كارول سماحة تنهي جدل بوستر كليبها "نسخة مني": الحمد الله زوجي متفهم

رباب ممتاز تعود مجددًا للأدوار الشعبية بشخصية "نوسة" في فيلم أنا وابن خالتي

فيلم "أولاد حريم كريم".. حصيلة الإيرادات فى آخر ليلة عرض

فيلم العميل صفر.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس
الجريدة الورقية