ميرهان حسين تكشف السبب الحقيقي خلف كواليس إعلان اعتزالها المفاجئ (شاهد)

أوضحت الفنانة ميرهان حسين خلال تصريحاتها، حول السبب الذي دفعها لإعلان اعتزالها الفن في يونيو الماضي، موجهةً رسالة شكر الى جمهورها على مساندتها بعد قرار الاعتزال.

ميرهان حسين

ميرهان حسين تكشف السبب الحقيقي خلف كواليس إعلان اعتزالها

تابعت ميرهان حسين: "أشكر جمهوري على مساندته لي، وردّ فعلهم على خبر اعتزالي فرّحني جداً"، مشيرة: "قرار اعتزالي كان بسبب الإحباط ولسه بتعافى منه وكنت عايزة أبعد شوية عن كل حاجة".

من ناحية اخري، أعلنت ميرهان حسين مؤخراً اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ابتعدت عن الأضواء والسوشيال ميديا على غير عادتها.

ميرهان حسين

أضافت ميرهان حسين: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتّر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني، سلام".

أنهت ميرهان حسين حديثها: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا يقدّروني، تعبت لذلك أعتزل".

ميرهان حسين

آخر أعمال ميرهان حسين

يُذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين الفنية، مسلسل "الونش" الذي عُرض بداية العام الحالي، وشاركت في بطولته الى جانب الفنانين: محمد رجب ومحمود عبد المغني ومنة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.