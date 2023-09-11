كارول سماحة تنهي جدل بوستر كليبها "نسخة مني": الحمد الله زوجي متفهم

أنهت الفنانة كارول سماحة، الجدل حول بوستر كليب "نسخة مني"، والتي طرحتها قبل شهرين عبر موقع "يوتيوب".

كارول سماحة

صرحت كارول سماحة، خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي، قائلة: "لأني ممثلة دايما بروح للآخر بالشعور، في أغنية نسخة مني أنا بحكي عن واحد صرت أنا وياه روح واحدة مش معقولة هنكون بعاد بالبوستر.. وبروح للآخر بأي عمل إن كان بالبوستر أو بشعوري، ده بالنسبة لي إني بقدم عملي كممثلة".

تابعت كارول سماحة: "الحمدلله إني عندي زوج داعم ومتفهم وبيقدر الفن وبيقدر شغلي وده شئ مريحني جدا".

كارول سماحة

أضافت كارول سماحة: "ولا مرة اعتبرت يوتيوب معيار لأغنياتي لأن في أغاني بتكون جايبة مشاهدات أقل وبتروح على أي بلد بتلاقيهم حافظينها، والنجاح الحقيقي هو ع المسرح".

كارول سماحة

من ناحية أخري، جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة كانت قد طرحت فيديو كليب أغنيتها "نسخة مني" عبر قناتها على يوتيوب.

وتعرضت كارول لانتقادات لاذعة فور نشرها بوستر الأغنية عبر صفحتها بموقع "انستجرام"، والأغنية من كلمات سليم عساف.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فتره علاقتنا

ما عادت حب وبس

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

ليعيشو عيونک

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

نحنا روح بجسمين

قلب ومقسوم اتنين

منشبه بعضنا لدرجة

صرنا شخص بشخصين

يا نسخة مني

حبك قاتلني

بالدنيي مين بيحبك

قدي أنا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى

أصلا ما في حدا بالدني حبك متلي

صوتك معي حارسني ما بيفارقني

في شي غريب حبيبي فيك معلقني

شوف العمر ما أجملو ونحنا سوا

أنا ما بتخيل

حالي من دونك

وبطفي عيوني

تيعيشو عيونك

يا إنتَ إلي

يا عمري ما كون

رح ضل بقلبك أنا الأولى