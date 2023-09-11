نشرة أخبار التوك شو.. اشتعال أزمة ريم طارق وحسن شاكوش مجددا وكارثة زلزال المغرب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



الزلازل واحدة من أكثر القوى تدميرًا على وجه الأرض، يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة فى مناطق مأهولة بالسكان، فضلًا عن حدوث موجات تسونامى وانهيارات أرضية، وهناك العديد من العوامل التى تسهم فى حدوث الزلازل



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أكثر 10 بلدان عرضة للزلازل في العالم (شاهد)

قالت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، إنّها ستقاضيه من أجل الحصول على حقوقها القانونية والشرعية مثل المؤخر.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا ريم طارق تعلن مقاضاتها لحسن شاكوش.. أنا ست محترمة مش شوارعية (فيديو)





قالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إنّ مشكلاتها لم تنتهِ مع طليقها، موضحةً أن مقطع الفيديو الذي خرجت به على السوشيال ميديا والذي أعلنت فيه انتهاء مشكلاتها مع شاكوش كان مشروطا عليها من قبل أهل الخير الذي تدخلوا من أجل حل المشكلات بينهما.

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رد صارم من ريم طارق على مقطع فيديو الصلح مع حسن شاكوش.. فيديو



قال الدكتور محمود صلاح، باحث في علوم ما وراء الطبيعة، إنّ هناك بعض الدلائل تشير إلى وجود بعض البلاد لديها إمكانيات حقيقية لتصنيع الزلازل بما يطلق عليه منظومة هارب.

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زلزال المغرب صنيعة "هارب" الأمريكي.. معلومات صادمة يرويها باحث بما وراء الطبيعة



قال فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إنه حان الوقت أن يتولى رئاسة نادي الزمالك أحد أبنائه ممن مثلوا القلعة البيضاء كرويا.

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فاروق جعفر: أملك القدرة على تولي مجلس الإدارة الجديد (فيديو)





وجهت الإعلامية بسمة وهبة، التعازي لشعب المغرب؛ بعد الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد، والذي ألحق أضرارا كارثية بالدولة العربية الشقيقة، قائلة: "قلوبنا مع أهلنا في المغرب في كارثة الزلزال الحزين، والخبراء قالوا إنه كان بقوة 25 قنبلة نووية، فقد أزال قرى بالكامل من على وجه الأرض".

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بسمة وهبة تعلق على وصف زلزال المغرب بالمتعمد والمصنوع (فيديو)



أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن الجالية المصرية بالمغرب بخير، ولا توجد إصابات بين أفرادها نتيجة الزلزال المدمر، موضحًا أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، شكّلت على الفور “خلية أزمة”؛ عقب وقوع أحداث زلزال المغرب.

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الهجرة تكشف عن أحوال المصريين في المغرب بعد الزلزال المدمر (فيديو)

أكد يوسف كمال الكاتب العام لنقابة أطباء المغرب في مراكش أن الإمكانيات الطبية في المغرب محدودة، مطالبا بدعم عالمي، قائلا: “نحتاج عدد كبير من الممرضين، وكميات كبيرة من الأدوية، نحتاج إمكانيات بشرية حتى نقدم خدمات أكبر، فهناك مرضى ما زالوا ينتظرون العمليات وبعضهم حالتهم حرجة”.

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نقابة أطباء المغرب بمراكش: نطالب بدعم طبي عالمي لعلاج ضحايا الزلزال (فيديو)



قال الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يشعر بالسعادة عندما يرى صور الرئيس السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال للقاء الذي جمع الرئيسين على هامش قمة العشرين.، قائلا: «للحكومة أولوياتها وللشعوب مشاعرها.. ومشاعري الشخصية أنني غير سعيد».

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عمرو أديب عن صورة الرئيس السيسي مع أردوغان: لا أشعر بالسعادة (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب، انزعاجه من إعلان إثيوبيا إنهاء الملء الأخير من مشروع سد النهضة، قائلا: «إثيوبيا عملت كل اللي هي عاوزاه ولم تصل إلى نتيجة».

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عمرو أديب عن إنهاء الملء الأخير لسد النهضة.. يجب عدم التعامل بهدوء (فيديو)

