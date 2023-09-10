ريم طارق تعلن مقاضاتها لحسن شاكوش.. أنا ست محترمة مش شوارعية (فيديو)

قالت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، إنّها ستقاضيه من أجل الحصول على حقوقها القانونية والشرعية مثل المؤخر.

وأضافت، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "فيها إيه لما أطالب بحقوقي؟! انا مش واحدة من الشارع، هذه حقوقي وهذه ملابسي التي لم أحصل عليها".

وتابعت: “حقوقي هي المؤخر والقايمة وأغراضي الشخصية مثل الملابس واعتذار حسن شاكوش، كما أن أهل الخير الذين تدخلوا بيننا حكموا باني مخطئة لأني شهرت به، وأصريت على أنني لن أعتذر عن حديثي عنه لان كل كلامي عليه دليل.. المؤخر 300 ألف جنيه”.

واستكملت: "القائمة بـ200 ألف جنيه و100 ألف جنيه ذهب، وكان من المفترض أن أحصل على كل هذه الحقوق مقابل أن أقوم بتصوير فيديو أعلن فيه أنني حصلت على كل أغراضي الشخصية، لكن فضلنا شهر في مهاترات وكل شوية يقول أنا في الساحل وعندي حفل ومش فاضي".