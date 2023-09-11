الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الهجرة تكشف عن أحوال المصريين في المغرب بعد الزلزال المدمر (فيديو)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن الجالية المصرية بالمغرب بخير، ولا توجد إصابات بين أفرادها نتيجة الزلزال المدمر، موضحًا أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، شكّلت على الفور “خلية أزمة”؛ عقب وقوع أحداث زلزال المغرب.

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وزيرة الهجرة اطمأنت على المصريين المقيمين بدولة المغرب

وأضاف عباس، في مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة "cbc"، أن وزيرة الهجرة اطمأنت على المصريين المقيمين بدولة المغرب، مشيرًا إلى أن المصريين يتواجدون في عدد من المدن المغربية، مثل الدار البيضاء، وطنجة، والرباط، والمدن المحيطة بها.

وأشار إلى أن هناك بعض المصريين موجودين في مراكش، لا يتخطى عددهم 10 أشخاص تقريبا، وتم التأكد من سلامتهم، ونحن على تواصل مستمر معهم، مؤكدًا أن الوزارة تتابع أوضاع الجالية المصرية في المغرب لحظة بلحظة.

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