أكثر 10 بلدان عرضة للزلازل في العالم (شاهد)

الزلازل واحدة من أكثر القوى تدميرًا على وجه الأرض، يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة فى مناطق مأهولة بالسكان، فضلًا عن حدوث موجات تسونامى وانهيارات أرضية، وهناك العديد من العوامل التى تسهم فى حدوث الزلازل، منها التغير فى درجة الحرارة أو ضغط المياه والرياح، وفيما يلى قائمة تضم أكثر عشر دول عرضة للزلازل فى العالم.

وتسبب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت بمقتل أكثر من ألفي قتيل، ودخول البلاد في حداد وطني لثلاثة أيام في أعنف زلزال ضرب البلاد منذ قرن.

وعرضت قناة العربية تقريرًا بعنوان "ما هي أكثر 10 بلدان عرضة للزلازل في العالم ؟".

وأضاف التقرير أنه لم يكد يصحو العالم من كارثة زلزال تركيا وسوريا حتى ضرب زلزال مدمر جديد المملكة المغربية، وما بين الزلزالين طالت هزات أرضية أخرى بصورة أخف دولًا عدة في العالم.

وتابع التقرير أن الدول الأكثر عرضة للزلازل بحسب تقرير مؤشر المخاطر العالمي، فإن اليابان تحتل المرتبة الأولى في النشاط الزلزالي حول العالم، ثم تأتي إندونيسيا التي تتعرض للزلازل بقوة 6 درجات كل عام تقريبًا، كما أن للصين أيضًا تاريخ طويل مع الزلازل المدمرة يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا، تليها الفلبين نظرًا لموقعها على طول حزام النار بالمحيط الهادي وجغرافيتها الجبلية.

وتحتل دولتي إيران وتركيا المرتبتين الخامسة والسادسة، ثم تأتي بيرو في المرتبة السابعة، ثم يأتي بعد ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا والمكسيك وجزر الكوريل الروسية، بينما تعد سوريا أكثر من الدول العربية.

زلزال المغرب:

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي الأحد، رصد هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش على الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن هذا الزلزال هو التاسع الذي يشعر به المغرب خلال 35 ساعة الماضية.

بدورها، أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة السبت، يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلا) جنوب مراكش.

وأوضحت أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساءً بالتوقيت المحلي (22:11 بتوقيت غرينتش)، مع هزة استمرت عدة ثوان.

ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترًا (11 ميلًا) تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات (5 أميال)، وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.

يشار إلى أن الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، جاء بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية).

ويعتبر أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

كما أعلنت وزارة الداخلية مساء السبت عن أنه أسفر عن 2012 قتيلًا و2059 جريحًا، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.