عمرو أديب عن إنهاء الملء الأخير لسد النهضة.. يجب عدم التعامل بهدوء (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب، انزعاجه من إعلان إثيوبيا إنهاء الملء الأخير من مشروع سد النهضة، قائلا: «إثيوبيا عملت كل اللي هي عاوزاه ولم تصل إلى نتيجة».

وأضاف عمرو أديب خلال حلقة برنامجه «الحكاية» التي قدمها من العاصمة البريطانية لندن، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد: "لا يجب التعامل مع بهدوء مع هذا الإعلان من إثيوبيا، معتبرا أن الأمر يمس حياة المصريين.

اللي عملته اثيوبيا معانا سنوات من اللوع و الخداع

وتابع عمرو أديب: «اللي عملته اثيوبيا معانا سنوات من اللوع وسنوات من الخداع والتعنت وإحنا مش محتاجين نتكلم في حاجة لإنهم خلصوا.. إحنا محتاجين نظبط معاهم هنعمل إيه في فترات الجفاف المحتملة».

وأشار إلى أن التعامل الدبلوماسي الذي اتبعته الدولة المصرية لم يُجدِ نفعا، ما يعني الحاجة لمسار آخر، لكنها أكّد أنه لا يعرف ماهية هذا المسار الآخر.

ولفت إلى أن إثيوبيا وصلت حاليا لتخزين أكثر من 40 مليار متر مكعب، في حين كانت أديس أبابا قد أعلنت اعتزامها تخزين أكثر من 70 مليارا، ولم يستبعد حدوث شيء من المراوغة.