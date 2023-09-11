فاروق جعفر: أملك القدرة على تولي مجلس الإدارة الجديد (فيديو)

قال فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إنه حان الوقت أن يتولى رئاسة نادي الزمالك أحد أبنائه ممن مثلوا القلعة البيضاء كرويا.

أملك القدرة على تولي مجلس الإدارة الجديد

وأضاف فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد :"أملك القدرة على تولي مجلس الإدارة الجديد".

برنامجي الانتخابي يشمل خطة لعبور الأزمة المالية الطاحنة

وأشار فاروق جعفر إلى أن حسن شحاتة، قيمة وقامة كبيرة لدى نادي الزمالك، لافتا إلى أن برنامجه الانتخابي يشمل خطة لعبور الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الفريق.