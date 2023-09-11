نقابة أطباء المغرب بمراكش: نطالب بدعم طبي عالمي لعلاج ضحايا الزلزال (فيديو)

أكد يوسف كمال الكاتب العام لنقابة أطباء المغرب في مراكش أن الإمكانيات الطبية في المغرب محدودة، مطالبا بدعم عالمي، قائلا: “نحتاج عدد كبير من الممرضين، وكميات كبيرة من الأدوية، نحتاج إمكانيات بشرية حتى نقدم خدمات أكبر، فهناك مرضى ما زالوا ينتظرون العمليات وبعضهم حالتهم حرجة”.

ضحايا زلزال المغرب تجاوزوا ألف ضحية

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور المذاع عبر فضائية etc الي المصابين بالمئات أن ضحايا زلزال المغرب تجاوزوا ألف ضحية لكن في المستشفى الأعداد بين 200 و 300 مريض، وتم نقل العديد من المرضى خارج مراكش للعلاج.

وأشار إلي أن الوضع العام تحت سيطرة الممرضين والأطباء في المستشفى الجامعي، لافتا إلي أن الجميع يقدم أقصى مجهود لتعافي المرضى وتقديم العلاج على أعلى مستوى.