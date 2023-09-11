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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بسمة وهبة تعلق على وصف زلزال المغرب بالمتعمد والمصنوع (فيديو)

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، التعازي لشعب المغرب؛ بعد الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد، والذي ألحق أضرارا كارثية بالدولة العربية الشقيقة، قائلة: "قلوبنا مع أهلنا في المغرب في كارثة الزلزال الحزين، والخبراء قالوا إنه كان بقوة 25 قنبلة نووية، فقد أزال قرى بالكامل من على وجه الأرض".

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1000 ضحية وعشرات الآلاف من المصابين

وأضافت  بسمة وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": " لدينا أكثر من 1000 ضحية، وعشرات الآلاف من المصابين، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الأرقام النهائية، والناس يفترشون الأرض في الشوارع، ويخشون من الهزات الارتدادية".

وتابعت بسمة وهبة: "يتم الترويج لبعض الأمور، منها انتشار ضوء أزرق في السماء في منطقة الزلزال قبل حدوثه بقليل، وهناك آخرون قالوا إن الزلزال كان متوقعا، مثل الخبير الهولندي الذي توقع زلزال تركيا وزلزال سوريا، والبعض الآخر يقول إن بعض الزلازل مصنوعة عن عمد، فهل هذا يعقل؟!".

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