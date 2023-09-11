الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو أديب عن صورة الرئيس السيسي مع أردوغان: لا أشعر بالسعادة (فيديو)

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، أنه لا يشعر بالسعادة عندما يرى صور الرئيس السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان  خلال للقاء الذي جمع الرئيسين على هامش قمة العشرين.، قائلا: «للحكومة أولوياتها وللشعوب مشاعرها.. ومشاعري الشخصية أنني غير سعيد».

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وأضاف عمرو أديب خلال حلقة برنامجه «الحكاية» التي قدمها من العاصمة البريطانية لندن، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، إنه قد يكون هناك تفاهم في بعض الأمور كما أن هناك ملفات لم تنته حتى الآن.

الفترة الحالية تشهد حالة من الهدوء من الجبهة التركية

وأشار عمرو أديب إلى لغة المصالح العامة، قائلا أن الفترة الحالية تشهد حالة من الهدوء من الجبهة التركية التي كرست كل جهودها للدخول في خلافات وحروب مع الدولة المصرية.

 

 

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