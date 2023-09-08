نقيب الفلاحين : عايشين كل يوم في عيد بسبب الرئيس السيسي (فيديو)

هنأ حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، جميع الفلاحين بعيدهم ، معقبا: " يجب أن أهنئ الرئيس السيسي في هذا العيد بشكل خاص، خاصة أن الفلاح المصري شهد في عهده العيد بشكل يومي.. إحنا كل يوم في عيد بسبب الرئيس السيسي على الأرض، مش كلام زي زمان، لأن الحكومة المصرية تقدم أدوار جديدة".

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أن كل طلبات الفلاحين التي كان يتم المطالبة بها على مدار السنوات، بدأت تتحقق بشكل فعلي على الأرض من قبل الحكومة المصرية، والقيادة السياسية في الفترة الأخيرة.

وتابع نقيب الفلاحين، أن أحد أهم الطلبات للفلاحين مراعاته في مكان المعيشة سواء من خلال المدارس أو الصرف الصحي أو المستشفيات أو غيره، ولكن مبادرة حياة كريمة بدأت بعمل هذه الطلبات في كل قرى مصر، لافتا إلى أن العمل على 1500 قرية وتطويرها في نفس الوقت أمر تاريخي في حياة الفلاح.

الفلاح المصري أصبح يجد الخدمات التي يرغب بها داخل القرى

وأردف نقيب الفلاحين: “الفلاح المصري أصبح يجد الخدمات التي يرغب بها داخل القرى بدلا من أن ينتقل إلى المدينة، ولكن بفضل المبادرة الرئاسية تقدم ذلك في الوقت الحالي”.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنه كان يتحدث عن الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولكن في الوقت الحالي الحديث حول استصلاح وزراعة نحو 4 مليون فدان من خلال مشروع الدلتا الجديدة، والريف المصري، ومستقبل مصر، توشكا، وشرق العوينات وغيرها من المشاريع، "كل مكان في مصر يصلح للزراعة بنشتغل عليه دلوقتي".