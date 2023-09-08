الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سلامة الغذاء: كل الدواجن واللحوم المستوردة مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية (فيديو)

لحوم مستوردة
لحوم مستوردة

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة لديها مجموعة من القواعد الفنية الملزمة تحدد آلية دخول أي سلعة لمصر، وهذه المجموعة تضم محتوى من بقايا المبيدات والعقاقير الطبية، والمواد الكيماوية، والمواد الملامسة للطعام، وكل ما هو له علاقة بمحتوى المادة الغذائية التي تدخل مصر، يتم فحصها بشكل صارم استنادا للقواعد الفنية الصادرة من الهيئة.

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حكم تناول اللحوم المخبرية المستزرعة والمستنبتة في المختبرات

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن كل الدواجن واللحوم التي تستوردها مصر تكون مذبوحة بطريقة متسقة مع الشريعة الإسلامية، والزملاء في هيئة الخدمات البيطرية يشرفوا على هذه العملية بشكل دقيق.

تاريخ صلاحية أي سلعة يكون متوائم مع المواصفات المصرية لفترات الصلاحية

وتابع رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، أن تاريخ صلاحية أي سلعة يكون متوائم مع المواصفات المصرية لفترات الصلاحية، وكل سلعة حسب نوعها، إذ أن صلاحية الألبان والأسماك تختلف عن اللحوم والدواجن، والهيئة تضع فترة صلاحية لكل سلعة، يعمل من خلالها المستورد والمصنع في مصر، ولا يوجد خروج عن نص المواصفة يعتبر مخالفة سواء للمصنع المصري أو المستورد.

وأشار رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء إلى أن الهيئة تتعامل مع كل ما هو وارد لجمهورية مصر العربية بكافة أنواعها وتصنيفاتها بالقواعد الفنية الملزمة والمحددة.

 

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