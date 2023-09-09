كواليس مفاوضات 11 مسئولا سعوديا في إنجلترا لضم محمد صلاح (فيديو)

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت، عن تفاصيل مثيرة حول محاولات اتحاد جدة السعودي لضم نجم منتخب مصر محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرا إلى أن 11 مسئولًا من اتحاد جدة زاروا إنجلترا قبل إغلاق نافذة الانتقالات بساعات قليلة، حيث تم تقديم عرض لضم صلاح بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف عصام شلتوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر” والمذاع عبر قناة الحدث اليوم" مساء اليوم، أن هذا العرض يعتبر الأغلى في تاريخ كرة القدم منذ بدايتها.



وأوضح أن اتحاد جدة ما زال يسعى جاهدًا للحصول على توقيع محمد صلاح حتى اللحظة الأخيرة، وأن انضمام نادي الهلال السعودي إلى المفاوضات؛ سيجعل الأمور أكثر تعقيدًا وسخونة.

محمد صلاح يمثل رمزًا للعرب في الغرب

ولفت إلى أن محمد صلاح يمثل رمزًا للعرب في الغرب، ويرغب في تقديم نموذج إيجابي، ولا يرغب في جمع الأمور بسرعة، ومن الممكن أن ينتقل إلى أحد الأندية في المستقبل، وليس في الوقت الحالي، حيث يرغب في كتابة تاريخه، وإحراز المزيد من الإنجازات.