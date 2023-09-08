كامل الوزير: تعاقدنا مع قطارات تالجو أرخص من فرنسا بسبب تدخل السيسي (شاهد)

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه يوجد بعض الكارهين لمصر الذين يصدرون الشائعات ويحاولون تصدير صورة غير صحيحة لمصر فيما يتعلق بالتعاقد مع قطار تالجو.

وأكد "الوزير" خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن مصر تعاقدت مع 6 قطارات تالجو، لافتا إلى أن فرنسا تستورد من إسبانيا نفس القطار التالجو الذي تحصل عليه مصر، لأن تالجو هي الشركة رقم 1 في العالم في القطارات الفاخرة، والتي حصلت مصر عليهم مقابل 127 مليون دولار.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على 6 قطارات تالجو بتكلفة 127 مليون دولار، معقبا: "قطارات التالجو الأولى على العالم فى راحة الركاب ونسبة الإشغال 120%"، قائلا: "فيه ناس هتفضل كرهانا مهما عملنا قطارات التالجو نفس درجة القطارات في فرنسا".

وواصل الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لتخفيض الأسعار من المورد الأجنبي، كما أنه تم إبرام أكبر صفقة لتورد 1000 عربة من قطارات البضائع، وتم تنفيذ نظام الإشارات على كل الخطوط السكك الحديدية، وتم الانتهاء من بعضه وجارى العمل على بعض الخطوط.

وأشار إلى أن الوزارة اتجهت لتوطين صناعة النقل بصورة كاملة، بجانب افتتاح العديد من الورش، بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري من خلال تدريبه على أحدث النظم لأنهم أهم عناصر التطوير، متابعا:"الوزارة تقوم بتأهيل مهندسي الوزارة من خلال الدورات التدريبية، ثم يتم إلحاقهم بالكلية الحربية لمدة 6 أشهر لتعلم الانضباط كافة الأساليب المهنية، بالإضافة إلى تعليمهم اللغة الإنجليزية".