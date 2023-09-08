خبير سياسي يكشف رسالة السيسي للعالم في قمة العشرين (فيديو)

كشف الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، دلالة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين بالهند.

وقال طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي تقديرًا لدور مصر"، مضيفا أن مصر دولة قوية ومركزية في المنطقة فضلا عن ثقلها الحضاري، موضحا أن الرئيس السيسي دائمًا ما ينوه بأهمية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مجموعة العشرين الهدف منها تقليل الفجوة بين العالم المتقدم والعالم النامي، مشيرا إلى أن مصر بوابة ومفتاح للقارة الأفريقية في أكثر من بعد سواء عربيا أو إقليميا.

رسالة السيسي للعالم في قمة العشرين

وتابع: أن رسالة الرئيس السيسي ستكون واضحة بضرورة تسيير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي بأن تكون التنمية لجميع الأطراف.