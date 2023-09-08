رضوى الشربيني تتراجع عن تعاطفها مع مريم عاطف.. وتعتذر لحسن شاكوش (شاهد)

علَّقت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة انتهاء الخلاف بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق؛ بعد تصدرهما لعناوين المواقع الإخبارية، وحديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، مشددة على أن هذه القضية شغلت اهتمام الكثيرين؛ بسبب تعاطف الجمهور مع ريم، والمطالبة بضرورة إعطائها حقوقها، وإنهاء العلاقة بينهما في هدوء.

تراجع عن التعاطف مع ريم طارق:

أضافت "الشربيني" خلال من برنامجها "هي وبس"، عبر قناة Cbc، أنها تناولت تلك القضية مرتين، خلال حلقات برنامجها، في الفترة الماضية، ولكنها تراجعت عن تعاطفها مع ريم طارق؛ بسبب نشرها مقطع فيديو، تعتذر خلاله لطليقها حسن شاكوش، وتصفه بالشخص المحترم، وأن ما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم؛ بسبب تدخل أطراف عدة بينهما.

تابعت الإعلامية رضوى الشربيني: "القضية أخذت مجالًا كبيرًا من الاهتمام؛ وتعاطفًا مع السيدة التى تم تطليقها وطردها خارج منزلها، وكان رجاؤها أن تنتهي علاقتها بمنتهى الشياكة والاحترام، مشيرة إلى أن الجميع كان في حالة تصديق تام أنها مظلومة؛ لأنها تدافع عن سمعتها وشرفها.

أشارت رضوى الشربيتي إلى أن ريم طارق، تراجعت عن حديثها، من خلال مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته الساعات القليلة الماضية، وقالت فيه إنها تلقت حقوقها ومستحقاتها المادية كافة، مختتمة: "أنا آسفة يا حسن شاكوش.. أنا رضوى الشربيني بعتذر لك على الهواء".