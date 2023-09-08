كامل الوزير يكشف تفاصيل إنشاء جامعة للنقل (شاهد)

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم العمل في الوقت الحالي على إنشاء جامعة النقل لتكون متخصصة في النقل، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، لتكون للمرة الأولى في مصر، وتلك الجامعة ستخرج للنور قريبا.

وتابع "الوزير" خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن تلك الجامعة ستساعد في إخراج مهندس يعمل على إنشاء الموانئ والسكك الحديدية، والأنفاق وما إلى ذلك.

وتابع "بذلك يكون قد درس 3 سنوات ونصف طرق وكباري يكون هناك ما يسمى بمهندس النقل، ومن داخل مهندس النقل يتخصص إما سكة حديد، أو أنفاق، أو مطارات، أو نقل بحري".

إنشاء جامعة للنقل للمرة الأولى في مصر

وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، لإنشاء جامعة للنقل للمرة الأولى في مصر، وكلية لتكنولوجيا النقل، إذ إن في الوقت الحالي أصبح هناك 8 مصانع متخصصة في تكنولوجيا النقل، وبالتالي مصر تحتاج لمهندسين متخصصين في تكنولوجيا النقل.

وواصل الوزير أنه يتم العمل على تدريب واختبار الموظفين والسائقين على الاتزان النفسي والثبات الانفعالي، من أجل العمل على ضبط النفس، موضحا أن عدد الحوادث قل بشكل واضح.