عمر كمال يطرح كليب جديد "إنتي غلطة"

طرح الفان عمر كمال عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أحدث أعماله الغنائية بعنوان "إنتي غلطة".

عمر كمال

يتعاون عمر كمال في الأغنية مع الشاعر الغنائي محمد حسني، والملحن علي صابر، والموزع الموسيقي حسام سعيد.

https://youtu.be/QtPnHlLV6Fs?si=XrJyQ1d9zwIdDm95

وتقول كلمات أغنية "إنتي غلطة":

غيبتي فجأة بدون سبب ومشيتي

روحتي دوقتي المر بعدي وجيتي

فاكرة قلبي هيتفتحلك تاني لو حنيتي

إنتي غلطة وتوبت عنك توبة

سجن خارج منه أنا بأعجوبة

والنهاردة أنا شوفت صورتك

صح مش مقلوبة

لو فاكرة دموعك فارقالي

لأ.. موتي خلاص بالنسبالي

وزمان كان عيب استعجالي

واختارتك من غير ما أحسبها

لو حلمك دلوقتي رجوعي

ف دا موضوعك مش موضوعي

لا انا قلبي هيخرج عن طوعي

ولا روحي هتفتحلك بابها

إمشي...

إمشي روحي لحالك

ليكي يوم واهو جالك

كله من أفعالك

كله من أفعالك

مش هصدق تاني مهما تقولي

مهما قولتي يا صبر مش هتنولي

هبقى حلم بعيد ومهما تحاولي

مش هطولي

إنتي ماضي وراح وعدى أوانه

شيلته عادي وجيبت ألف مكانه

إنتي وهم مشوفتش أسهل عندي من نسيانه

وطرح عمر كمال مؤخرا أحدث أغانيه مع حسن شاكوش بعنوان "في داهية"، وذلك بعد تأجيلها بسبب وفاة والدة الفنان أحمد شيبة.