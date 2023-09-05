نشرة أخبار التوك شو.. مفاجأة في انتقال محمد صلاح للسعودية ورسالة من طليقة توفيق عكاشة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

قال الإعلامي تامر أمين، إن المسئولين في السعودية حريصون على التعاقد مع النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، “بأي ثمن وبأي شكل وبأي وسيلة”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

تامر أمين يفجر مفاجأة عن إمكانية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي خلال ساعات



علق الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، على الجدل المثار حول العمرة البديلة، حيث يقوم شخص بالعمرة بدلًا عن المرضى والمتوفين، معقبًا: “العمرة البديلة للأقارب فقط”.



لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عالم أزهري: العمرة البديلة لا تصح إلا للأقارب (فيديو)



أشاد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

فاروق الباز ينتقد تأخر برنامج الفضاء المصري.. الإدارة خربانة (فيديو)



قالت الفنانة ساندي مراد، إنها ترفض تقديم أي مشاهد ساخنة أو قبلات أو ارتداء مايوه، معقبة: "كل واحد لديه حدود في حياته، في حاجات ممكن أعملها، وفي حاجات لأ".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الفنانة ساندي مراد: "ممكن اتحضن لو ده هيخدم على الدور"



قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الزيادة السكانية وبدأت في اتخاذ العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين والعمل على تحسين الخصائص الإنجابية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الصحة: بدأنا خطوات لتحسين الخصائص الإنجابية للمواطنين (فيديو)



أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن ضخ مبلغ 150 مليون دولار لشراء التبغ يسهم في إنهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية وإنهاء السوق السوداء واحتكار السجائر.

قطاع الأعمال يزف بشرى عن حل أزمة السجائر (فيديو)



رد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على إطلاق أبلكيشن أو تطبيق العمرة مقابل 4 آلاف جنيه، والذي أثار حالة جدل واسعة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

الشئون الإسلامية: عمرة البدل نصب وتجارة باسم الدين (فيديو)



علقت الإعلامية رضا الكردي طليقة توفيق عكاشة، على حكم محكمة الأسرة بمدينة نصر الدائرة الخامسة، بالحبس لمدة شهر للمدعي عليه الإعلامي توفيق عكاشة لعدم سداده مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه من قيمة المتبقي من متجمد نفقة طفل.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

مناشدة من طليقة توفيق عكاشة للداخلية بسبب حكم النفقة (فيديو)

