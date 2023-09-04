مناشدة من طليقة توفيق عكاشة للداخلية بسبب حكم النفقة (فيديو)

علقت الإعلامية رضا الكردي طليقة توفيق عكاشة، على حكم محكمة الأسرة بمدينة نصر الدائرة الخامسة، بالحبس لمدة شهر للمدعي عليه الإعلامي توفيق عكاشة لعدم سداده مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه من قيمة المتبقي من متجمد نفقة طفل.

وقالت رضا الكردي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الاثنين، "قلت لعكاشة مينفعش يتحكم عليك وتتحبس بسبب قضية نفقة، ودار حوار بيني وبينه عن هذا الأمر أمس".

وقف تعامل أي شخص عليه أحكام نفقة مع خدمات الحكومة

وطالبت طليقة توفيق عكاشة، بإنزال الأحكام على السيستم، ووقف تعامل أي شخص عليه أحكام نفقة مع خدمات الحكومة مثل تجديد البطاقة.

وناشدت الإعلامية رضا الكردي طليقة توفيق عكاشة، وزير الداخلية بالعمل على إنزال الأحكام التي تتعلق بالنفقة على السيستم.