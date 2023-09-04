فاروق الباز ينتقد تأخر برنامج الفضاء المصري.. الإدارة خربانة (فيديو)

أشاد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء.

وعاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء.

وأصبح النيادي (41 عامًا)، الذي أطلقت عليه جامعته لقب "سلطان الفضاء"، أول رائد فضاء عربي ينطلق في مهمة فضائية مدتها ستة أشهر عندما انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل مارس على متن صاروخ SpaceX Falcon 9.

إدارة خربانة:

وأكمل الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، إلى أن "الإدارة في الدولة خربانة وهذا سبب تأخرنا في برنامج الفضاء مقارنة بالإمارات والدول الأخرى".

وشدد على أن تأخر مصر في برنامج الفضاء المصري ليس بسبب الإمكانيات المالية ولكن نتاج سوء الإدارة، لافتًا إلى أن الإدارة الصحيحة مسئولة عن وضع الخطط والرؤى الصائبة للطرق والكباري والمشروعات واختيار أماكنها.