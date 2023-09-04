عاجل
أفضل موعد لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين ونظيره الياباني فاروق الباز ينتقد تأخر برنامج الفضاء المصري.. الإدارة خربانة (فيديو) وظائف خالية برواتب مناسبة.. اعرف التفاصيل
الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

فاروق الباز ينتقد تأخر برنامج الفضاء المصري.. الإدارة خربانة (فيديو)

الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز

 أشاد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء.

 وعاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء.

txt

فاروق الباز: وجود حياة على سطح كوكب الزهرة شيء وارد (فيديو)

txt

فاروق الباز يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

 وأصبح النيادي (41 عامًا)، الذي أطلقت عليه جامعته لقب "سلطان الفضاء"، أول رائد فضاء عربي ينطلق في مهمة فضائية مدتها ستة أشهر عندما انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل مارس على متن صاروخ SpaceX Falcon 9.

 إدارة خربانة:

 وأكمل الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، إلى أن "الإدارة في الدولة خربانة وهذا سبب تأخرنا في برنامج الفضاء مقارنة بالإمارات والدول الأخرى".

 وشدد على أن تأخر مصر في برنامج الفضاء المصري ليس بسبب الإمكانيات المالية ولكن نتاج سوء الإدارة، لافتًا إلى أن الإدارة الصحيحة مسئولة عن وضع الخطط والرؤى الصائبة للطرق والكباري والمشروعات واختيار أماكنها.

مواد متعلقة

فاروق الباز: وجود حياة على سطح كوكب الزهرة شيء وارد (فيديو)

فاروق الباز يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

فاروق الباز يكشف مفاجأة: كنت أرغب في دخول كلية الطب وفشلت (فيديو)

الأرض كروية أم مسطحة.. فاروق الباز يحسم الأمر بالدليل

فاروق الباز يكشف عن تأثير الذكاء الاصطناعي في المستقبل (فيديو)
الجريدة الورقية