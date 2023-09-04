الصحة: بدأنا خطوات لتحسين الخصائص الإنجابية للمواطنين (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الزيادة السكانية وبدأت في اتخاذ العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين والعمل على تحسين الخصائص الإنجابية.

آخر مسح ديموغرافي أكد انخفاضًا في معدلات المواليد:

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة، مساء اليوم، إلى أن آخر مسح ديموغرافي أكد انخفاضًا في معدلات المواليد، وهذا ليس هدفًا مستهدفًا من قبل الدولة ولكنه يعكس الجهود المبذولة حاليًا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المواطن المصري لديه حقوق متعددة تتضمن حقه في اختيار الشريك والزمن المناسب للزواج والعمل على تحقيق حياة كريمة من خلال التعليم والصحة والاقتصاد.