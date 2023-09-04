قطاع الأعمال يزف بشرى عن حل أزمة السجائر (فيديو)

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن ضخ مبلغ 150 مليون دولار لشراء التبغ يسهم في إنهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية وإنهاء السوق السوداء واحتكار السجائر.

وأضاف منصور عبدالغني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الإثنين، أن شركة إماراتية استحوذت على 30٪ من الشركة الشرقية الدخان، وتم التوقيع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أزمة السجائر ليس لها علاقة بالدولار:

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن الأزمة بدأت بمشكلة في الإمداد، وليس مشكلة في نقص، أو شح عملة الدولار، وليس للدولار أي علاقة بهذه الأزمة نهائيًا، موضحًا أن أسعار السجائر كما هي، ولن تشهد أي ارتفاع بل ستعود لما كانت عليه.