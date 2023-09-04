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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الفنانة ساندي مراد: "ممكن اتحضن لو ده هيخدم على الدور"

الفنانة ساندي مراد
الفنانة ساندي مراد

قالت الفنانة ساندي مراد، إنها ترفض تقديم أي مشاهد ساخنة أو قبلات أو ارتداء مايوه، معقبة: "كل واحد لديه حدود في حياته، في حاجات ممكن أعملها، وفي حاجات لأ".
 

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وأضافت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامي فريد فهمي، ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "ولا بوسة ولا حضن ولا مايوه، ولكن في حاجات كتير تانية ممكن أعملها، لو بعمل دور رومانسي".

وأوضحت أن هناك بعض الأشياء من الممكن قبولها في التمثيل، معقبة: "لو بقدم دور رومانسي فممكن يكون في رقصة، أو حضن لأن هذه المشاهد تُخدم على الدور".


 

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