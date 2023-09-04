الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تامر أمين يفجر مفاجأة عن إمكانية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي خلال ساعات

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين ولاعب المنتخب محمد صلاح

قال الإعلامي تامر أمين، إن المسئولين في السعودية حريصون على التعاقد مع النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، “بأي ثمن وبأي شكل وبأي وسيلة”.

وأضاف خلال تقديم برنامجه آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الاثنين، : “لا اتقفل الكلام ولا القصة خلصت”، موضحًا أنه على الرغم من غلق باب الانتقالات والتعاقدات في القارة الأوروبية ما زال باب التعاقد مع اللاعبين متاحًا في الدوري السعودي حتى 7 سبتمبر، بمعنى لا يمكن لأي ناد أوروبي التعاقد وشراء لاعبين في حين يمكن لأي ناد سعودي شراء لاعبين.

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إغراء متواصل

ونوه إلى وجود وفد سعودي حاليًا في مدينة ليفربول للتفاوض والإصرار والإلحاح في التعاقد مع محمد صلاح، منوهًا إلى أن السعوديين لم يفقدوا الأمل ولن يعلنوا فشل الصفقة إلا قبل الساعة 12 مساء يوم الخميس المقبل.

وأكد أن الإغراء السعودي بالمال ما زال مستمرًا لمحمد صلاح ونادي ليفربول، مشيرًا إلى أن أكبر عائق أمام الصفقة هو المدرب يورجن كلوب الذي يرى في الكينج المصري رأس حربة في صناعة الأهداف والحفاظ على المنظومة داخل ليفربول، خاصة في ظل غلق القيد وبالتالي لن يحصلوا على لاعب جيد بالأموال الذي سيأخذونها من بيعه ما يؤدي لخسار نصف الموسم الكروي فيخسر ليفربول المنافسة المحلية والقارية.

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