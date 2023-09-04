الشئون الإسلامية: عمرة البدل نصب وتجارة باسم الدين (فيديو)

رد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على إطلاق أبلكيشن أو تطبيق العمرة مقابل 4 آلاف جنيه، والذي أثار حالة جدل واسعة.

اعتبار عمل العمرة “تجارة” أمر مرفوض

وقال “هندي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الإثنين، أنه لا يجوز تحويل الأمور الدينية لـ"بيزنسس"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد عدم احترام لشعائر الله عز وجل، واعتبار عمل العمرة “تجارة”.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه مرفوض تمامًا هذا التطبيق، ويجب التصدي لمثل هذه المحاولات للنصب على المواطنين.