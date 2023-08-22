نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس (ظهرت الآن)

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد على الموقع الرسمي.

ووزعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 329 ألفا و414 طالبا وطالبة على الجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

ووزعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 282 ألفا و280 طالبا وطالبة على الكليات الجامعية في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

كما وزعت وزارة التعليم العالي 47 ألفا و134 طالبا وطالبة على المعاهد التابعة للوزارة في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ولمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة برقم الجلوس (اضغط هنا).





نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023.

إحصائيات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

وأنهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة على النحو التالي:

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين في تنسيق المرحلة الثانية 344 ألفا و386 طالبا وطالبة، بينهم 254 ألفا و168 طالبا وطالبة، و90 ألفا و218 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا في تنسيق المرحلة الثانية 2023 نحو 5 آلاف و747 طالبا وطالبة.

واستنفذ 14 ألفا و972 طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.