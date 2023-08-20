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الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نشرة أخبار الوفد الرياضية|تشيلسي يسقط أمام وست هام ..وموعد انتخابات الزمالك

نشرة أخبار الوفد
نشرة أخبار الوفد الرياضية

 تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، مساء يوم الأحد، نشرة أخبار الرياضة للكشف عن  الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، وتنشر استعراضًا لأبرز الأحداث والأخبار الرياضية التي حدثت على مدار اليوم.

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وزارة الرياضة تطلق أكثر من ٢٦٠٠ نشاط ضمن خطة مشروع أندية السكان

  ما قدمه المحترفون المصريون أمس.. تألق صلاح وإصابة قوية لـ تريزيجيه

حصاد المحترفين المصريين 2021.. نكبة تريزيجية وتألق صلاح ومرموش | الرياضة | الطريق

 شهد أمس السبت الموافق 19 أغسطس، مشاركة عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية مع أنديتهم، وكان يوم جيد لبعضهم وتعيس للبعض الآخر.

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 ميسي .. الأكثر تتويجًا بالألقاب في التاريخ

ليونيل ميسي: النجم الأرجنتيني يسجل هدفين ويصنع هدفا آخر في أول مشاركة أساسية مع إنتر ميامي الأمريكي - BBC News عربي

 أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، اللاعب صاحب العدد الأكبر في التتويجات بتاريخ كرة القدم، عقب نجاحه في تحقيق إنجاز قياسي جديد وحصد لقب كأس الدوريات الأمريكي.

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 فيتوريا يعلن القائمة الأولية لمحترفي مصر في معسكر سبتمبر

 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتي أثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

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 إسبانيا بطلًا لمونديال السيدات على حساب إنجلترا

الأكثر تتويجًا وأول ظهور عربي.. تعرف على كأس العالم للسيدات قبل 100 يوم من انطلاقه | مصر Goal.com

 توج المنتخب الإسباني لسيدات كرة القدم بلقب بطولة كأس العالم منذ قليل، عقب الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أستراليا.

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 سليمان وهدان: يكشف موعد انتخابات الزمالك المقبلة

الزمالك ينتظر حل أزمة إيقاف القيد للإعلان عن صفقة قوية!

 

  كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، موقفه من الترشح مرة أخرى في انتخابات نادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، بعدما قدم مجلس الإدارة استقالته أمس.

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 البنك الأهلى يٌجدد عقد بابا فاسيليو ..رسميًا

محافظ الغربية يجتمع مع بابا فاسيلو بعد قرار المدرب بالاستمرار مع غزل المحلة - كورة بلس


 

 كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد عن تجديد عقد المدير الفني للفريق بابا فاسيليو مع لمدة موسمين مقبلين للحفاظ عن ضمان الاستقرار.

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 تشيلسي يسقط أمام وست هام في الدوري الإنجليزي:


 

تشكيلة تشيلسي امام وست هام


 

 حقق وست هام يونايتد فوزًا صعبًا على نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم الجديد 2023/2024.

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