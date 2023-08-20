نشرة أخبار الوفد الرياضية|تشيلسي يسقط أمام وست هام ..وموعد انتخابات الزمالك

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، مساء يوم الأحد، نشرة أخبار الرياضة للكشف عن الكثير من الأحداث الكروية المثيرة، وتنشر استعراضًا لأبرز الأحداث والأخبار الرياضية التي حدثت على مدار اليوم.

اقرأ أيضًا..

ما قدمه المحترفون المصريون أمس.. تألق صلاح وإصابة قوية لـ تريزيجيه

شهد أمس السبت الموافق 19 أغسطس، مشاركة عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية مع أنديتهم، وكان يوم جيد لبعضهم وتعيس للبعض الآخر.

لمزيد من باقي الخبر اضغط من هنا

ميسي .. الأكثر تتويجًا بالألقاب في التاريخ

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، اللاعب صاحب العدد الأكبر في التتويجات بتاريخ كرة القدم، عقب نجاحه في تحقيق إنجاز قياسي جديد وحصد لقب كأس الدوريات الأمريكي.

باقي تفاصيل الخبر من هنا

فيتوريا يعلن القائمة الأولية لمحترفي مصر في معسكر سبتمبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتي أثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

باقي الخبر من هنا

إسبانيا بطلًا لمونديال السيدات على حساب إنجلترا

توج المنتخب الإسباني لسيدات كرة القدم بلقب بطولة كأس العالم منذ قليل، عقب الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أستراليا.

باقي التفاصيل من هنا

سليمان وهدان: يكشف موعد انتخابات الزمالك المقبلة

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، موقفه من الترشح مرة أخرى في انتخابات نادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، بعدما قدم مجلس الإدارة استقالته أمس.

باقي التفاصيل من هنا

البنك الأهلى يٌجدد عقد بابا فاسيليو ..رسميًا





كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد عن تجديد عقد المدير الفني للفريق بابا فاسيليو مع لمدة موسمين مقبلين للحفاظ عن ضمان الاستقرار.

باقي التفاصيل من هنا

تشيلسي يسقط أمام وست هام في الدوري الإنجليزي:









حقق وست هام يونايتد فوزًا صعبًا على نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم الجديد 2023/2024.

باقي التفاصيل من هنا



