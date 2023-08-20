ما قدمه المحترفين المصريين أمس.. تألق صلاح وإصابة قوية لـ تريزيجيه

شهد أمس السبت الموافق 19 أغسطس، مشاركة عدد من اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية مع أنديتهم، وكان يوم جيد لبعضهم وتعيس للأخر.

حيث شارك محمد صلاح مع ليفربول في فوزه علي بورنموث، كما شارك محمود حسن تريزيجيه مع فريقه في مواجهة ظرابزون سبور وجالطة سراي، بينما لم

محمد صلاح

فاز فريق ليفربول أمس بنتيجة 3-1، وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بعدما سدد كرة من ركلة جزاء، لكن تصدى لها حارس بورنموث، قبل ان ترتد منه ويتابعها مو سريعا ويسجلها في الشباك ليصبح فريق بورثموث رابع فريق يسجل به الملك المصري برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع فرق كبري كأرسنال.

كما ذكرت شبكه أوبتا للإحصائيات إحصائيه عن محمد صلاح في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي:" ساهم محمد صلاح في الهدف رقم 200 بالدوري الإنجليزي الممتاز (140 هدفًا، 60 تمريرة حاسمة)، هو اللاعب الثاني عشر المختلف الذي يصل إلى هذا الرقم واللاعب الوحيد الحالي الذي يمتلك 200+ مساهمة في المسابقة.

تريزيجيه

تعرض محمد حسن تريزيجيه لإصابة قوية خلال مباراته أمام جالط سراي أمس، حيث غادر أرضية الملعب في الدقيقة 49 على “ نقالة ” بعد تدخل عنيف من جانب ساشا بوي لاعب جالطة سراي، وذلك لإجراء فحوصات طبية.

وخسر طرابزون أمام جالطة سراي بهدفين دون رد سجلهما ماورو إيكاري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب علي سامي بان ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي.

وأعلن نادي طرابزون التركي منذ قليل ، إصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق بكسر في الضلع الأيسر ، على أن يغيب عن الفريق لفترة تقدر بشهر ويبدأ بعدها في خوض برنامج تأهيلي.