أنتوني مارسيال يقترب من الدوري السعودي

يقترب أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الانتقال للدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن مارسيال يعد هدفًا للعديد من الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد انسحاب الهلال من الصفقة عقب ضمه أليكسندر ميتروفيتش، من فولهام.

وشددت على أن المدرب الاسكتلندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رحب برحيل لاعبه خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح خارج حساباته خلال الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن الزعيم جعل عدد من الأندية تستهدف التعاقد مع مارسيال خلال الميركاتو الحالي، حيث يبحث كل فريق تدعيم صفوفه بقوة استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الهلال السعودي قد نجح في التعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين عالميًا منهم البرازيلي نيمار جونيور والمدافع كاليدو كوليبالي وروبين نيفيز وميتروفيتش بجانب الحارس المغربي ياسين بونو.

وأصبح الدوري السعودي أحد الدوريات التي تبحث عنها لاعب العالم خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات التي أصبحت عليها المسابقة خلال الفترة الأخيرة، بجانب الأموال الكثيرة التي يحصل عليها اللاعب جراء الانتقال لأحد الأندية هناك.