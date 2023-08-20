البنك الأهلى يٌجدد عقد بابا فاسيليو ..رسميًا

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد عن تجديد عقد المدير الفني للفريق بابا فاسيليو مع لمدة موسمين مقبلين للحفاظ عن ضمان الاستقرار .

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أكد أشرف نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة مساء اليوم الأحد عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت مساء اليوم الأحد " أهم شيء مع نهاية الموسم الماضي كان الاستقرار الفني ونجحنا في تجديد عقد بابا فاسيليو".

أشار أشرف نصار رئيس البنك الأهلى إلى "فاسيليو مستمر مع البنك الأهلي لمدة موسمين وتم تجديد العقد وتوقيعه بالفعل، هذا القرار يمنح الجهاز الفني واللاعبين والإدارة استقرار فني كبير خلال الفترة الماضية".

أردف "في الموسم الماضي لم نكن في أفضل وضع بسبب تغيير الجهاز الفني أكثر من مرة، وهذا أصعب قرار يتخذه النادي وكنا في حالة اضطرار له، ولكن كان الهدف تعديل مسار الفريق، وهذا الأمر لن يتكرر الموسم الحالي".

وواصل "العقد الجديد مع بابا فاسيليو يتضمن بنود تحفيزية في حال الفوز ببطولة أو التواجد في مراكز متقدمة تؤهله للعب في أي بطولة إقليمية"..