عاجل
الزعيم يختفي عن الأنظار ويغلق هواتفه المحمولة ومناشدات عاجلة من الفنانين.. فيديو مواطني كوريا الشمالية يفرون للملاجئ هربًا من القنبلة النووية.. الأربعاء
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشيلسي يسقط أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وست هام
وست هام

حقق وست هام يونايتد فوزًا صعبًا على نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم الجديد 2023/2024.

txt

المشهد كامل حول حقيقة رحيل تاليسكا مقابل ضم لابورت وأوتافيو.. النصر يحسمها

ونجح الشواكيش في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث تقدم وست هام الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول عن طريق المغربي نايف أكرد، بعدما استغل اللاعب طول قامته في ركلة الركنية التي لعبها زميله ليضع الكرة في الشباك.

بينما أدرك كارني تشكوكويميكا التعادل لتشيلسي في الدقيقة 28، بعد السيطرة الكبيرة من لاعبي الأزرق في أغلب أوقات الشوط الأول.

ومع نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 43، لم ينجح إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي في تسجيل ركلة جزاء، بعدما حصل عليها زميله رحيم ستيرلينج، بعد إعاقته من قبل مدافع وست هام.

فيما جاء تقدم وست هام عن طريق ميكائيل أنطونيو في الدقيقة 53، بعدما استطاع التسديد من بين مدافعي البلوز لتسكن الشباك.

وحصل المغربي نايف أكرد، لاعب وست هام يونايتد للطرد خلال مواجهة تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

جاء طرد أكرد بعد تدخله القوي على مهاجم تشيسلي، ليقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب، ويُظهر له البطاقة الحمراء بعد ذلك في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني.

وأضاف لوكاس باكيتا، الهدف الثالث لوست هام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتصبح النتيجة 3/1، وسط فرحة كبيرة من لاعبي وجماهير الفريق.

بهذه النتيجة، يحتل وست هام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، فيما يتجمد رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة في المركز الـ 15.

مواد متعلقة

المغربي نايف أكرد يتعرض للطرد خلال مباراة وست هام وتشيلسي

سجل المباريات بين برشلونة وقادش في الدوري الأسباني