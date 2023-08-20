تشيلسي يسقط أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حقق وست هام يونايتد فوزًا صعبًا على نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم الجديد 2023/2024.

ونجح الشواكيش في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث تقدم وست هام الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول عن طريق المغربي نايف أكرد، بعدما استغل اللاعب طول قامته في ركلة الركنية التي لعبها زميله ليضع الكرة في الشباك.

بينما أدرك كارني تشكوكويميكا التعادل لتشيلسي في الدقيقة 28، بعد السيطرة الكبيرة من لاعبي الأزرق في أغلب أوقات الشوط الأول.

ومع نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 43، لم ينجح إنزو فيرنانديز، لاعب وسط تشيلسي في تسجيل ركلة جزاء، بعدما حصل عليها زميله رحيم ستيرلينج، بعد إعاقته من قبل مدافع وست هام.

فيما جاء تقدم وست هام عن طريق ميكائيل أنطونيو في الدقيقة 53، بعدما استطاع التسديد من بين مدافعي البلوز لتسكن الشباك.

وحصل المغربي نايف أكرد، لاعب وست هام يونايتد للطرد خلال مواجهة تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد.

جاء طرد أكرد بعد تدخله القوي على مهاجم تشيسلي، ليقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه اللاعب، ويُظهر له البطاقة الحمراء بعد ذلك في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني.

وأضاف لوكاس باكيتا، الهدف الثالث لوست هام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتصبح النتيجة 3/1، وسط فرحة كبيرة من لاعبي وجماهير الفريق.

بهذه النتيجة، يحتل وست هام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، فيما يتجمد رصيد تشيلسي عند نقطة واحدة في المركز الـ 15.