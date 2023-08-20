سليمان وهدان: يكشف موعد انتخابات الزمالك المقبلة

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، موقفه من الترشح مرة أخرى فى انتخابات نادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، بعدما قدم مجلس الإدارة استقالته أمس.

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وقال سليمان وهدان، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "مازلت لم أحسم موقفي من الترشح فى انتخابات نادي الزمالك.. سأحسم ذلك بعد ما أرى الفترة المقبلة جميع الأمور.

وأضاف: "فى الوقت الحالى هناك لجنة تدير نادي الزمالك، وأعتقد أن الانتخابات ستكون فى شهر أكتوبر".

أعلن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك استقالتهم بشكل جماعي من مناصبهم، وذلك من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في مفاجأة من العيار الثقيل، أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

ومن المقرر أن يتقدم جميع أعضاء المجلس باستقالتهم الرسمية للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات المقبلة.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أصدر بيانًا، قبل قليل، أعلن من خلاله استقالته من منصبه، موقع “فيس بوك”.

وأوضح أحمد مرتضى، أن سبب استقالته يرجع للانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة، بعد المبادرة التي أطلقها لإنقاذ القلعة البيضاء من الأزمة المالية الطاحنة.