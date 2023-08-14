ري أسيوط وأبوتيج يطهران ترع الوليدية وساحل المطيعه وفرع العمدة

انطلاقًا من توجيهات وتعليمات المهندس عمر سيف النصر، مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، وفي إطار حرص الدولة على تطهير الترع والمجاري المائية بصفة مستمرة، يتم الآن تنفيذ عمليات تطهير وتنقية ترع في عدة مناطق بأسيوط.

أحد تلك المشاريع هو تطهير ترعة الوليديه، بالتعاون مع فريق من هندسة ري أسيوط. تهدف هذه العملية إلى إزالة الترسبات والرواسب التي قد تكون تجمعت على جوانب الترعة، مما يؤدي إلى زيادة استيعابية الترعة وتحسين أدائها في نقل المياه.

بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تفتيش شرق فرع العمده وتطهيره. هذا الفرع يلعب دورًا هامًا في ري المزروعات وتوزيع المياه في المنطقة، وبالتالي فإن تطهيره يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على الأداء الصحيح للترعة والمحافظة على جودة المياه المستخدمة في الري.

علاوة على ذلك، ستتم مراجعة حالة ترعة ساحل المطيعه، وتطهيرها أيضًا بواسطة فريق هندسة ري أبو تيج. يهدف هذا الإجراء إلى إزالة أي حواجز أو تلوث في الترعة، وبالتالي تحسين جودة المياه المتدفقة وتأمين التزويد المستدام بالمياه للمزروعات في المنطقة.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة الحثيث لتنظيف وتطهير الترع والمجاري المائية في مختلف أنحاء البلاد. فهي تهدف إلى تحسين استدامة الموارد المائية وتأمين توزيع المياه بكفاءة للاستخدام الزراعي.

من المتوقع أن يكتمل تنفيذ هذه المشاريع في وقت قريب، وبذلك سيتم تحقيق أهدافها المرجوة في زيادة كفاءة واستدامة الترع والمجاري المائية في أسيوط.

هندستي ري اسيوط وابوتيج يقوما بتطهير ترع الوليديه وساحل المطيعه وفرع العمده

هندستي ري اسيوط وابوتيج يقوما بتطهير ترع الوليديه وساحل المطيعه وفرع العمده

هندستي ري اسيوط وابوتيج يقوما بتطهير ترع الوليديه وساحل المطيعه وفرع العمده

هندستي ري اسيوط وابوتيج يقوما بتطهير ترع الوليديه وساحل المطيعه وفرع العمده

هندستي ري اسيوط وابوتيج يقوما بتطهير ترع الوليديه وساحل المطيعه وفرع العمده

هندستي ري اسيوط وابوتيج يقوما بتطهير ترع الوليديه وساحل المطيعه وفرع العمده

هندستي ري اسيوط وابوتيج يقوما بتطهير ترع الوليديه وساحل المطيعه وفرع العمده

هندستي ري اسيوط وابوتيج يقوما بتطهير ترع الوليديه وساحل المطيعه وفرع العمده