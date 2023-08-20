فيتوريا يعلن القائمة الأولية لمحترفي مصر في معسكر سبتمبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ و يتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

اقرأ أيضًا..

جاءت قائمة المحترفين الأولية كالآتي

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

مصطفى محمد

حمدي فتحي

طارق حامد

محمد شريف

أحمد حمدي

سام مرسي

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.