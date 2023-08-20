ميسي .. الأكثر تتويجًا بالألقاب في التاريخ

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، اللاعب صاحب العدد الأكبر في التتويجات بتاريخ كرة القدم، عقب نجاحه في تحقيق إنجاز قياسي جديد وحصد لقب كأس الدوريات الأمريكي.





وبعد هذا اللقب أصبح ميسي يمتلك 44 لقب في تاريخ مشاركاته التي امتدت قرابة 19 عامًا، ليتخطى رفيقه السابق في الفريق الكتالوني داني ألفيس صاحب الـ 43 لقب.

إنجازات ميسي ..

ويمتلك النجم الأرجنتيني صاحب الـ 7 كرات ذهبية تاريخًا عريضًا من الألقاب المحلية بعد حصده 10 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و8 كؤوس سوبر إسباني، و7 كؤوس ملك إسبانيا، و3 كؤوس عالم للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبي، ولقب كأس العالم.

والفايلنسيما (كأس الأبطال كونميبول–يويفا)، وكوبا أمريكا، وذهبية دورة الألعاب الأولمبية مع منتخب بلاده، وكأس العالم تحت 20 عامًا، ولقبين للدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي في مسيرته مع باريس سان جيرمان.



وتمكن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ، من المشاركة مع فريقه في أول بطولة له مع فريقه الأمريكي الجديد بالتتويج ببطولة كأس الدوريات ليقود فريق إنتر ميامي للفوز بأول ألقابه في تاريخ النادي.

وحقق إنتر ميامي الفوز في اللقاء النهائي علي فريق ناشفيل بركلات الترجيح بنتيجة 9-10، بعدما انتهي وقت اللقاء الأصلي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وسجل الهدف لفريق ميامي ليونيل ميسي.