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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إسبانيا بطلًا لمونديال السيدات على حساب إنجلترا

كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

توج المنتخب الإسباني لسيدات كرة القدم بلقب بطولة كأس العالم منذ قليل، عقب الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أستراليا.

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هيمنة أمريكية والبحث عن اللقب الأول.. أبرز اللمحات قبل نهائي مونديال السيدات


جاء هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعبة أولجا كارمونا في الدقيقة 29 ، ليحقق الماتدور لقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة العالمية.

كانت منافسات بطولة كأس العالم للسيدات قد انطلقت 20 يوليو الماضي، وضمت مرحلة المجموعات كل من:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.
المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.
المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.
المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.
المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.
المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.
المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

واستضافت أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة  كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023  في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري ، وشهدت منافسات البطولة تواجد 32 منتخبًا بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة عام 2019.

ومنح التاريخ للمنتخبين فرصة لحصد لقب المونديال للمرة الأولى تاريخيًا لهم، حيث إن انجلترا وإسبانيا لم يسبق لهما حصد اللقب العالمي، وكانت أبعد نقطة تمكن المنتخبان من الوصول، تمثلت في المربع الذهبي والحصول على المركز الثالث في نسخة 2015 والرابع في نسخة 2019 بالنسبة لإنجلترا، بينما لم يتخط الماتادور دور المجموعات عبر تاريخه سوى في النسخة الماضية بالوصول إلى دور الـ16 لكن أمريكا أطاحت به.

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