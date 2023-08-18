متابعة ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة في ديروط

بناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، تم القيام بعملية متابعة لري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة. حضر الاجتماع الذي جرى تنفيذه في المحطة، حسين نمر حسين، رئيس الوحدة المحلية بدشلوط.

وشارك في جولة المتابعة هلال عبد الحميد، سكرتير الوحدة، وأشرف عبدالحميد، مدير المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة. تم التأكيد على أهمية الحفاظ على المسطح الأخضر وتوفير الماء اللازم لريه بشكل منتظم، لضمان استدامة الجمالية والنظافة في المنطقة.

اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة

تمت خلال الجولة مراجعة حالة المسطح الأخضر والتأكد من توفر سقيه بشكل كافٍ. كما تم التداول حول ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة وتوزيعها بشكل عادل ضمن المسطح الأخضر.

وأعرب الحضور عن تقديرهم لجهود محمود نجار عطا في تشجيع العمل الجماعي للحفاظ على البيئة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المسطح الأخضر وجودته.

وأخيرًا، شدد رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار عطا، على أهمية العمل المشترك والتنسيق الفعال بين جميع الأطراف المشاركة في متابعة ري المسطح الأخضر، وذلك من أجل توفير بيئة حياة صحية وجميلة للمجتمع المحلي.

محلية ديروط: متابعة ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

محلية ديروط: متابعة ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

محلية ديروط: متابعة ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

محلية ديروط: متابعة ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

محلية ديروط: متابعة ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

محلية ديروط: متابعة ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة

محلية ديروط: متابعة ري المسطح الأخضر بالمحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة