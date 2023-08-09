نشرة أخبار التوك شو.. مفاجأة بشأن علاقة طائفة البهرة بمصر وبشرى عن الطقس

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك بيانا صادرا من المجلس الاستشاري المشكل في الخارج من قبل الفنان خالد أبو النجا، والفنان عمرو واكد و18 شخصا آخرين، معقبا: "عمرو وأكد وخالد أبو النجا، دول ناس لا مؤاخذة، طبعا الكل عارف".

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الديهي يهاجم عمرو واكد: كلامك سم منقوع (فيديو)



رحبت الإعلامية بسمة وهبة، بتجديد الأضرحة ومسار آل البيت والعتبات المقدسة، موضحةً: " كنا نحلم بأن يتم تجديد هذه الأضرحة، لأنها تقادمت والطرق الموصلة إليها كانت صعبة للغاية، ولكننا نرى اليومَ أن الحلمَ أصبح حقيقة، فهناك مسار مقدس يتم تطويره كله".

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بسمة وهبة: حلم المصريين بإحياء مسار آل البيت يتحقق بدعم رئاسي (فيديو)



كشف كامل الوزير، وزير النقل، أن ممر العريش طابا له خصوصية وأهمية كبيرة جدا، مضيفا أن ممر العريش طابا يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش.

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كامل الوزير: توجيهات من السيسي أن تكون مصر مركزا للنقل اللوجيستي (فيديو)



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنّ عملية انتشال القاطرة “فهد” سارت كما هو مخطط لها دون التأثير في حركة الملاحة، موضحًا: "فور حدوث الواقعة قمنا بتأمين القاطرة الغارقة بشمندورات تحذيرية وعلامات حتى لا يتم وقف حركة الملاحة وتظل تتحرك بشكل طبيعي في الاتجاهين".

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أسامة ربيع: عملية انتشال القاطرة “فهد” تمت بسلاسة واحترافية



كشف الدكتور فاروق الباز ، مدير مركز ابحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة ، قائلا أن الأرض دائما معرضة للتغيرات منذ نشأتها ، موضحا :" التغيرات واردة ولكننا تعودنا على وضع ما".

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فاروق الباز يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

قال الخبير الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية، إن السيدة نفيسة هي حفيدة الإمام على بن ابي طالب وحفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها أهمية دينية كبيرة في المجتمع المصري فمكان مسجدها هو في الأصل مكان مسكنها.

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خبير: طائفة البهرة مصرية الأصل وتقدر كل ما يتعلق بالأثار الفاطمية (فيديو)



قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه على مدار الأيام المقبلة، وحتى مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن مستمر في حالة الطقس.

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الأرصاد تزف بشرى عن تحسن حالة الطقس (فيديو)



علق هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد.

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الأوقاف عن افتتاح السيسي لمسجد السيدة نفيسة: يوم سعيد وبهيج (فيديو)



كشف عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية.

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تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية (فيديو)

