الأوقاف عن افتتاح السيسي لمسجد السيدة نفيسة: يوم سعيد وبهيج (فيديو)

علق هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد.

وقال هشام عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، مساء الثلاثاء: "شهدنا يوم بهيج وسعيد بتشريف الرئيس السيسي لافتتاح مسجد السيدة نفيسة".

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: "الرئيس السيسي يهتم بدور العبادة بشكل كبير كما يهتم بالحضارة المصرية العريقة وذلك في طريق بناء الجمهورية الجديدة".

الشعب المصري يحب مسجد السيدة نفيسة بشكل خاص

وتابع هشام عبد العزيز: "تطوير مساجد آل البيت مستمر"، مضيفا:" الشعب المصري يحب مسجد السيدة نفيسة بشكل خاص".

واختتم رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف :" تم فتح مسجد السيدة نفيسة أمام المصليين بشكل كامل بعد التطوير "، مضيفا:" جاري العمل على تطوير مسجد السيدة زينب".